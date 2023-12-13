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Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:54

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar için 5 milyon Euro isteniyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar için 5 milyon Euro isteniyor

Beşiktaş'ta istenilen performansı veremeyen ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'a teklif yağıyor. Yönetimin devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar'ın satışından 5 milyon Euro gelir beklediği bildirildi.

Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten paylaşılan bildiride, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denilmişti.

5 MİLYON EURO İSTENİYOR
Bu açıklamanın ardından özellikle Vincent Aboubakar için birçok Arap Kulübü'nün girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Kara Kartal'a Al Nassr'dan transfer edilen Aboubakar'ın, devre arasında Arap Ligi'ne dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş yönetimi, devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar'ın satışından 5 milyon Euro gelir beklediği bildirildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)


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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar için 5 milyon Euro isteniyor
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