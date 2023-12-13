SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rosier’nin alternatifi Youcef Atal

Derbi sonrasında Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri Valentin Rosier olmuştu. Siyah-beyazlılarda Fransız sağ bekin yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kartal'ın bu mevki için rotayı Fransa'ya çevirdiği belirlendi.

Disiplinsiz davranışları ve düşük formu nedeniyle gözden düşen Valentin Rosier'in yerine gündeme gelen ismin Ligue 1 ekibi Nice'te oynayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal olduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlı yöneticiler, Filistin'e destek mesajları paylaştıktan sonra kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili geniş çaplı bir araştırmaya başladı. Sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayan 1.76 boyundaki futbolcunun da müslüman bir ülkede kariyerine devam etmeye sıcak bakabileceği belirtildi. 2018 yılında transfer olduğu Nice formasıyla 115 resmi maça çıkan Youcef Atal bu karşılaşmalarda 12 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)