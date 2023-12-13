Süper Lig haftaya dönüyor

Türkiye önceki gün Ankara'da yaşanan olayı konuşurken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı. Dün Ankara'da görüşmelerde bulunan Büyükekşi, konuyu detaylıca analiz etti. Bugün TFF yönetimi Riva'da toplanarak, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili yeni kararlar alacak. Ayırca Kulüpler Birliği de G.Saray Başkanı Dursun Özbek'inisteğiyle bugün bir araya gelecek. TFF'nin, liglerin süresiz ertelenmesi kararınınve müsabakaların oynanmaya başlayacağı öğrenildi. Bilindiği üzere, bu hafta sonu 16, hafta içi de 17. hafta karşılaşmaları oynanacaktı.