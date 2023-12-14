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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi üzecek karar

Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi üzecek karar
İngiltere Premier Lig takımları, futbolculara ödenen bonservis bedellerinin 5 yıldan daha uzun süreye yayılmasını engelleyecek madde için anlaşmaya vardı. Kararın geçmişe yönelik uygulanması için sunulan önerge ise kabul edilmedi. Bu gelişme en çok Todd Boehly'nin satın almasının ardından transferin en aktif takımı haline gelen Chelsea'yi etkiledi. Londra ekibi, son dönemde kadrosuna kattığı isimlerle uzun süreli sözleşme imzalıyor, yüksek bonservis bedellerini uzun yıllara yayarak Finansal Fair Play kurallarına takılmıyordu.

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi üzecek karar
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