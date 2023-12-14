Şampiyonlar Ligi’nin en kötü orta açan takımı Galatasaray

Kopenhag'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılı takım, orta karnesinde adeta yerle bir oldu. Kopenhag'da 49 orta denemesinde sadece 12 isabet sağlayan Aslan, organizasyon genelinde bu alandaki performansıyla da hayal kırıklığı yarattı.
Galatasaray'da oyuncular, 135 ortada arkadaşlarını yalnızca 33 kez bulurken 102'sinde karavana attı. Temsilcimiz bu değerle, maç başına 17 başarısız denemesiyle Şampiyonlar Ligi'nin en kötü takımı oldu. Koşu karnesinde ise 6 karşılaşmada toplam 681.2 km mesafe kat eden G.Saray; Bayern Münih (697.09 km), Manchester United (697.63 km) ve Kopenhag'a (766.6 km) diş geçiremedi ve bu istatistikte grubunun sonuncusu oldu.
YENİLER SINIFTA KALDI
Şampiyonlar Ligi vitrininde bu sezon başarı elde etmek amacıyla kadrosunu Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi 14 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, toplamda 29.5 milyon Euro bonservis ile kiralama bedelinin yanı sıra senelikleri 21 milyon Euro'yu bulan maaş yükünün altına girdi. Ancak Aslan, 1 sezonda 50.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 1.5 milyar TL) mali tablonun karşılığını son 16 turuyla alamadı. Sadece 5 gollük katkı veren yeniler, performanslarıyla sınıfı geçemedi.