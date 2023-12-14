SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: 771 milyon TL buhar olup uçtu

6 maçta 5 puan toplayabilen Aslan, gruplarda 12.2 milyon Euro puan primini alamazken bir sonraki turdan da 12.4 milyon Euro kazanamadı ve toplamda 24.6 milyon Euro'dan (771 milyon TL) oldu.

Kaybın yanı sıra Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elemelerle birlikte 12 maçlık bir maratonda 31.7 milyon Euro (güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL) kazandı. Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, 500 bin Euro bonus aldı. Eğer kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse, 14.4 milyon Euro daha kazanacak.