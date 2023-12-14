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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Yabancı hakem gelmeyecek!

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM

SÜPER Lig heyecanı 17. hafta karşılaşmaları ile start alacak. Yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen 16. hafta maçları, 10 Ocak 2024 haftasında oynanacak. O tarihteki kupa karşılaşmaları 16-17-18 Ocak'a ötelendi Yabancı hakemin gündemlerinde olmadığının altını çizen TFF Başkanı, "Hafta sonu hakemlerimizi eşleriyle birlikte Riva'da ağırlayacağız. Motive olmaları gerek" dedi

İstifa sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Böyle şeyleri konuşmaya gerek yok."
Süper Lig'de geçtiğimiz pazartesi akşamı oynanan A.Gücü-Ç.Rize maçının bitiş düdüğüyle Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasıyla yaşanan olayların ardından TFF, ligleri süresiz ertelediğini açıklamıştı. Önceki gün Ankara'da yapılan görüşmelerin ardından TFF yönetim kurulu, dün İstanbul'da bir toplantı yaptı ve yeni yol haritasını belirledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aldıkları kararları şöyle açıkladı:




DERBİNİN TARİHİ DEĞİŞMEDİ
"Kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı. 19 Aralık'ta tüm ligler yeniden başlayacak. Oynanmayan 16. hafta maçları, 10 Ocak haftasında oynanacak. F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi (24 Aralık) değişmedi. Türkiye Kupası için yeni tarih belirlenecek (16-17-18 Ocak). Hakemlerin hatalarını göz ardı edemeyiz ancak insan olduğunu unutmayalım. Aralık sonunda klasman yapacağız, performansı düşük olanların klasmanlarıyla alakalı düzenleme yapılacaktır. Şu an için yabancı hakem, gündemimizde yok."




BİLEREK YANLIŞ YAPMAYIZ
Büyükekşi, istifa edip etmeyeceği sorusuna "Faraziler üzerine iş yapmıyoruz. Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Görevimizin başındayız" derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider gideceğiz. Almanya'yı 72 yıl sonra sahasında yendik. EURO 2032'yi İtalya ile yapma hakkı kazandık. Hakemler ve diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Hiçbir şey yapmazsanız, size eleştiri olmaz. Bilerek yanlış yapmayız. Bilmeden yapmış olabiliriz."




HAKEMLERLE RİVA'DA MORAL BULUŞMASI
BAŞKAN Büyükekşi, hakemler ve eşleriyle hafta sonu Riva'da bir moral buluşması yapacaklarını belirtip, "Hakemlerimizin motivasyona ihtiyacı var. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. Endişesi 12 günlük yavrusu ve annesinin üzülüp sütten kesilmesiydi. Gelebilirse onu da hafta sonu Riva'ya davet etmek istiyoruz. Onu kollamamız, koklamamız lazım. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TALİMATLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü ile ilgili ceza kararının PFDK'da olduğunu belirtip şu bilgiyi de verdi: "Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Konu adalete gitti. Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

İNŞALLAH DEVAM EDER
Büyükekşi, Halil Umut Meler'e devam edip etmeyeceği konusunda bir şey sormadıklarını ancak temennilerinin devam etmesi yönünde olduğunu söyledi.

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