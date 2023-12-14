Yabancı hakem gelmeyecek!

İstifa sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Böyle şeyleri konuşmaya gerek yok."Süper Lig'demaçının bitiş düdüğüyleBaşkent ekibininbaşkanı Faruk Koca'nın,hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasıylayaşanan olaylarınardındanÖnceki günAnkara'da yapılangörüşmelerinardından TFF yönetimkurulu, dünİstanbul'da bir toplantı yaptı veyeni yol haritasını belirledi."Kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı. 19 Aralık'ta tüm ligler yeniden başlayacak. Oynanmayan 16. hafta maçları, 10 Ocak haftasında oynanacak. F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi (24 Aralık) değişmedi.Hakemlerin hatalarını göz ardı edemeyiz ancak insan olduğunu unutmayalım.Şu an için yabancı hakem, gündemimizde yok."Büyükekşi, istifa edip etmeyeceği sorusunaderken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider gideceğiz. Almanya'yı 72 yıl sonra sahasında yendik. EURO 2032'yi İtalya ile yapma hakkı kazandık. Hakemler ve diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Hiçbir şey yapmazsanız, size eleştiri olmaz.BAŞKAN Büyükekşi, hakemler ve eşleriyle hafta sonu Riva'da bir moral buluşması yapacaklarını belirtip, "Hakemlerimizin motivasyona ihtiyacı var. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. Endişesi 12 günlük yavrusu ve annesinin üzülüp sütten kesilmesiydi. Gelebilirse onu da hafta sonu Riva'ya davet etmek istiyoruz. Onu kollamamız, koklamamız lazım. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü ile ilgili ceza kararının PFDK'da olduğunu belirtip şu bilgiyi de verdi: "Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Konu adalete gitti.Büyükekşi, Halil Umut Meler'e devam edip etmeyeceği konusunda bir şey sormadıklarını ancak temennilerinin devam etmesi yönünde olduğunu söyledi.