Yabancı hakem gelmeyecek!

SÜPER Lig heyecanı 17. hafta karşılaşmaları ile start alacak. Yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen 16. hafta maçları, 10 Ocak 2024 haftasında oynanacak. O tarihteki kupa karşılaşmaları 16-17-18 Ocak'a ötelendi Yabancı hakemin gündemlerinde olmadığının altını çizen TFF Başkanı, "Hafta sonu hakemlerimizi eşleriyle birlikte Riva'da ağırlayacağız. Motive olmaları gerek" dedi
İstifa sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Böyle şeyleri konuşmaya gerek yok."
Süper Lig'de geçtiğimizpazartesiakşamı oynananA.Gücü-Ç.Rizemaçının bitiş düdüğüyleBaşkent ekibininbaşkanı Faruk Koca'nın,hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasıylayaşanan olaylarınardından TFF, ligleri süresizertelediğini açıklamıştı.Önceki günAnkara'da yapılangörüşmelerinardından TFF yönetimkurulu, dünİstanbul'da bir toplantı yaptı veyeni yol haritasını belirledi. TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşialdıkları kararları şöyle açıkladı:
DERBİNİN TARİHİ DEĞİŞMEDİ
"Kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı. 19 Aralık'ta tüm ligler yeniden başlayacak. Oynanmayan 16. hafta maçları, 10 Ocak haftasında oynanacak. F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi (24 Aralık) değişmedi. TürkiyeKupası için yeni tarih belirlenecek(16-17-18 Ocak). Hakemlerin hatalarını göz ardı edemeyiz ancak insan olduğunu unutmayalım. Aralıksonunda klasman yapacağız,performansı düşük olanların klasmanlarıylaalakalı düzenleme yapılacaktır. Şu an için yabancı hakem, gündemimizde yok."
BİLEREK YANLIŞ YAPMAYIZ
Büyükekşi, istifa edip etmeyeceği sorusuna "Faraziler üzerine işyapmıyoruz. Böyle şeyler konuşmayagerek yok. Görevimizin başındayız" derken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider gideceğiz. Almanya'yı 72 yıl sonra sahasında yendik. EURO 2032'yi İtalya ile yapma hakkı kazandık. Hakemler ve diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Hiçbir şey yapmazsanız, size eleştiri olmaz. Bilerek yanlış yapmayız.Bilmeden yapmış olabiliriz."
HAKEMLERLE RİVA'DA MORAL BULUŞMASI
BAŞKAN Büyükekşi, hakemler ve eşleriyle hafta sonu Riva'da bir moral buluşması yapacaklarını belirtip, "Hakemlerimizin motivasyona ihtiyacı var. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. Endişesi 12 günlük yavrusu ve annesinin üzülüp sütten kesilmesiydi. Gelebilirse onu da hafta sonu Riva'ya davet etmek istiyoruz. Onu kollamamız, koklamamız lazım. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TALİMATLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü ile ilgili ceza kararının PFDK'da olduğunu belirtip şu bilgiyi de verdi: "Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Konu adalete gitti. Disiplin talimatlarında devre arasındadeğişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması içinilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."
İNŞALLAH DEVAM EDER
Büyükekşi, Halil Umut Meler'e devam edip etmeyeceği konusunda bir şey sormadıklarını ancak temennilerinin devam etmesi yönünde olduğunu söyledi.