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Giriş Tarihi: 15.12.2023 16:50

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Dentil Praia ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Dentil Praia ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ikinci ve son maçında ev sahibi Çin’in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı yarı finalde Brezilya ekibi Dentil Praia ile karşı karşıya gelecek.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 21-25, 23-25 ve 19-25'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Tianjin formasını giyen milli voleybolcu Melissa Vargas sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan Türk voleybol hakemi Nurper Özbar, bu müsabakada görev yaptı.

Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit, yarı final karşılaşmasını ise yarın TSİ 09.00 veya 14.30'da oynayacak.

Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:

1 - Eczacıbaşı Dynavit – 6 puan
2 - Tianjin Bohai Bank – 3 puan
3 - Gerdau Minas – 0 puan

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Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Dentil Praia ile karşılaşacak
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