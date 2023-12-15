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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Yarı Türk gibiyim çok şanslıyım

Yarı Türk gibiyim çok şanslıyım

Böyle büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. İlk maçlarımızda ülkenin ruhunu net şekilde gösterdik Atak yaparken 9 numara şart değildir. Önce nasıl atak yapacağınızı bilmelisiniz. Kerem, 9 olmasa da ileri gidebilir

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Brand&Sport Summit markalar ve spor konferansında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "EURO 2024 Yolunda" oturumunda şöyle konuştu: "Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. İlk maçlarımızda ülkenin ruhu sahada gözüküyordu. Göreve geldiğimde şanslıydım, yarı Türk müyüm diye düşündüm. Burada rahatım, keyifliyim, mutluyum. Kültüre uyum sağlamak önemli. Alışkanlıkları tepetaklak etmek olmaz, fikirlerini getirirsin ve ortama uyum sağlarsın."

DENGE ÖNEMLİ!
"11 futbolcu var, denge temel olgu. Futbolcu, özelliklerine göre dengeli seçilmeli. Atak yaparken 9 numara şart değil. Nasıl atak yapacağınızı bilmelisiniz. Örneğin Kerem her zaman kaleyi hedefleyen bir oyuncu, ileride oynamasa da 9 numara gibi ileriye gidebilir."

'ARDA'YA YER BULMAK ZOR DEĞİL'
REAL Madrid'de sakatlıklardan çok çeken Arda Güler'e üzüldüğünü ifade eden 49 yaşındaki hoca, "Milli takım aday kadrosunda yer alan genç oyuncular beklentilerin çok ötesinde birikime sahip. Arda da çok yetenekli bir futbolcu, bunu gösterdi. En kısa zamanda en iyi haliyle ve sürekli şekilde aramızda olsun istiyorum. Sağlıklı olduğunda ona sahada yer bulmak hiç zor değil. Ancelotti'nin de neler dediğini duydum. Her yerde oynar, yeter ki sağlıklı olsun" dedi.

SADECE TAKTİK YETMEZ!
TÜRK futbolunda belirli bir taktik olmadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını söyleyen Montella, "Her ülke kendi alışkanlıklarını sürdürebilir. Zayıf noktalar da olabilir. İtalya'da da bazen 'çok fazla taktik var' deniyor, bu da bir eleştiri, doğru dengeyi bulmak gerek. Maç sırasında bir miktar taktik dışında bireysel başarı gerekiyor. Sonunda bunun bir takımı oluşturması gerekiyor" dedi.

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Yarı Türk gibiyim çok şanslıyım
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