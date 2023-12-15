Yarı Türk gibiyim çok şanslıyım

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella,markalar ve spor konferansında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "EURO 2024 Yolunda" oturumunda şöyle konuştu: "Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. İlk maçlarımızda ülkenin ruhu sahada gözüküyordu.Burada rahatım, keyifliyim, mutluyum. Kültüre uyum sağlamak önemli."11 futbolcu var, denge temel olgu. Futbolcu, özelliklerine göre dengeli seçilmeli. Atak yaparken 9 numara şart değil. Nasıl atak yapacağınızı bilmelisiniz.REAL Madrid'de sakatlıklardan çok çeken Arda Güler'e üzüldüğünü ifade eden 49 yaşındaki hoca, "Milli takım aday kadrosunda yer alan genç oyuncular beklentilerin çok ötesinde birikime sahip. Arda da çok yetenekli bir futbolcu, bunu gösterdi.Ancelotti'nin de neler dediğini duydum. Her yerde oynar, yeter ki sağlıklı olsun" dedi.futbolunda belirli bir taktik olmadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını söyleyen Montella, "Her ülke kendi alışkanlıklarını sürdürebilir. Zayıf noktalar da olabilir.bu da bir eleştiri, doğru dengeyi bulmak gerek. Maç sırasında bir miktar taktik dışında bireysel başarı gerekiyor.dedi.