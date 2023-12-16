Başkanlar ‘Bırakma’ diyecek

Ankaragücü-Ç.Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e destekler sürüyor. Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile diğer kulüplerin başkanlarının,bugün evinde ziyaret edeceği öğrenildi. Başkanların, 'Türkiye'nin en iyi hakemi' olarak gördükleri Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileteceği, ayrıca hakemliği bırakmamasını talep edecekleri aktarıldı. Tecrübeli hakemin, net kararını da bugün başkanlara iletmesi bekleniyor.