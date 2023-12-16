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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Başkanlar ‘Bırakma’ diyecek

Başkanlar ‘Bırakma’ diyecek

Kulüpler Birliği, bugün İzmir’e giderek Halil Umut Meler’i ziyaret edecek. Başkanlar, “Türkiye’nin en iyi hakemi” gördükleri Meler’den, görevini bırakmamasını isteyecek

Ankaragücü-Ç.Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e destekler sürüyor. Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile diğer kulüplerin başkanlarının, İzmir'de ailesinin yanında olan 37 yaşındaki hakemi bugün evinde ziyaret edeceği öğrenildi. Başkanların, 'Türkiye'nin en iyi hakemi' olarak gördükleri Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileteceği, ayrıca hakemliği bırakmamasını talep edecekleri aktarıldı. Tecrübeli hakemin, net kararını da bugün başkanlara iletmesi bekleniyor.

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Başkanlar ‘Bırakma’ diyecek
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