Başkanlar, Halil Umut Meler’e ’bırakma’ diyecek

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e destekler sürüyor. Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile diğer kulüplerin başkanlarının, İzmir'de ailesinin yanında olan 37 yaşındaki hakemi bugün evinde ziyaret edeceği öğrenildi.

Başkanların, 'Türkiye'nin en iyi hakemi' olarak gördükleri Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileteceği, ayrıca hakemliği bırakmamasını talep edecekleri aktarıldı. Tecrübeli hakemin, net kararını da bugün başkanlara iletmesi bekleniyor.