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Giriş Tarihi: 16.12.2023 14:30 Son Güncelleme: 16.12.2023 15:02

Kulüpler Birliği, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti

AA
Kulüpler Birliği, hakem Halil Umut Meler’i ziyaret etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile bazı kulüp başkanları, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

Ali Koç ve beraberindekiler, sabah saatlerinde hakem Meler'in Pamucak Tur Sitesi'ndeki evine geldi. Basın kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Ali Koç, gazetecilere açıklama yaptı.

"BU ZİYARETİN REKLAMI OLMAZ"
Koç, hakem Meler'in moralinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Ziyarete geldik, hocamıza 'geçmiş olsun' dedik, ailesiyle tanıştık. Hocamızın durumunu iyi bulduk. Her geçen gün daha iyiye gidiyor" dedi.

"ZAMANI GELİNCE DOĞRU KARARI VERECEKTİR"
Koç, hakem Meler'in maçlara çıkma kararını verip vermediği yönündeki soruya ise "Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın üstünden birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı doğru zamanda verecektir" diye konuştu.

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Kulüpler Birliği, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti
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