Sola yılmaz savaşçı

Sarı-kırmızılılarda sol bek için eski Kartal öne çıktı. Angelino'nun biletini kesen G.Saray'da, EURO 2024'ü hedefleyen Rıdvan Yılmaz yerli olması nedeniyle 1 adım önde. Ndombele'nin de yerini kesinlikle iyi bir orta sahayla doldurmak isteyen yönetim, Oliveira-Kerem Demirbay ayrılığına göre de yeni takviyeler yapabilir
UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlayan Galatasaray, pazartesi günü çekilecek kuralarla birlikte transferdeki rotasını da çizecek. Sarı-kırmızılı takım, UEFA listesinde üç değişiklik yapma hakkına sahip. Teknik heyet, kadroyu sol bek ve iki orta saha transferi ile güçlendirmeye karar verdi. Angelino ve Ndombeleile ocak ayında yollarını kesin olarak ayıracakGalatasaray'da temaslar başladı. Sol bek için ismi geçen İtalyan yıldız Spinazzola'nın, birçok talibi olduğu öğrenildi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın aday kadrosunda olmayı hedefleyen Rıdvan Yılmaz, yerli ihtimalinde öne çıkan aday konumunda. 25 Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon Euro bonservis + 2 milyon 250 bin Euro bonus karşılığında transfer olan 22 yaşındaki sol bekin, 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun bonservisiile alınması durumunda ise Beşiktaş da butransferden %20 bonus kazanacak.
HEDEF; AVRUPA LİGİ PLAY-OFF'UNA YENİLERLE ÇIKMAK
Orta sahada Ndombele dışında olası tekliflere göre Oliveira ve Kerem Demirbay da takımdan ayrılabilir. Ndombele ve Tottenham ile masaya oturup bukontrattan çıkmayı hedefleyen yönetim, alternatiflerüzerinde de çalışıyor. Kerem-Oliveira ikilisinden birinin ayrılığı gerçekleşirse orta alana bir takviye daha yapılacak. Sarı-kırmızılılar, 15-22 Şubat tarihleri arasında oynayacağı Avrupa Ligi play-off'unda üç yeni transferiyle sahaya çıkmayı planlıyor.
YENİ KRAMPON DAÇARE OLMADI
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro İcardi, bir süre havuzda çalışarak idare etmişti. Takımla idmanlara katılmadan maçlara çıkan Arjantinli santrfor, milli arada düzeldi ancak Adana Demir müsabakasından sonra ayak bileğinde tekrar ağrı hissetti. Özel krampon hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, Kopenhag deplasmanında etkisiz kaldı. İcardi'nin son 4 maçta sadece 1 penaltı golü bulunuyor.