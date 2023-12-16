Sola yılmaz savaşçı

UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlayan Galatasaray, pazartesi günü çekilecek kuralarla birlikte transferdeki rotasını da çizecek. Sarı-kırmızılı takım, UEFA listesinde üç değişiklik yapma hakkına sahip. Teknik heyet, kadroyu sol bek ve iki orta saha transferi ile güçlendirmeye karar verdi.Sol bek için ismi geçen İtalyan yıldız Spinazzola'nın, birçok talibi olduğu öğrenildi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın aday kadrosunda olmayı hedefleyen Rıdvan Yılmaz, yerli ihtimalinde öne çıkan aday konumunda. 25 Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon Euro bonservis + 2 milyon 250 bin Euro bonus karşılığında transfer olan 22 yaşındaki sol bekin, 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.Orta sahada Ndombele dışında olası tekliflere göre Oliveira ve Kerem Demirbay da takımdan ayrılabilir.Kerem-Oliveira ikilisinden birinin ayrılığı gerçekleşirse orta alana bir takviye daha yapılacak. Sarı-kırmızılılar,tarihleri arasında oynayacağı Avrupa Ligi play-off'unda üç yeni transferiyle sahaya çıkmayı planlıyor.Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro İcardi, bir süre havuzda çalışarak idare etmişti. Takımla idmanlara katılmadan maçlara çıkan Arjantinli santrfor, milli arada düzeldi ancak Adana Demir müsabakasından sonra ayak bileğinde tekrar ağrı hissetti. Özel krampon hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, Kopenhag deplasmanında etkisiz kaldı. İcardi'nin son 4 maçta sadece 1 penaltı golü bulunuyor.