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Giriş Tarihi: 16.12.2023 13:03 Son Güncelleme: 16.12.2023 13:26

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışılar kalıcı değil gidici

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışılar kalıcı değil gidici

Beşiktaş’ta mecburi af çıkan 5 futbolcu, devre arasında gönderilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Bailly ve Ghezzal’dan gelir beklenmiyor. Aboubakar ve Rosier bonservisleriyle satılacak. Onana ise en kötü ihtimalle kiralık verilecek.

Beşiktaş'ta pazartesi günü kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun, kulübe çektikleri ihtarname sonrası hukuki sorunla karşılaşılma ihtimali nedeniyle takıma geri dönüşlerine izin verildi.

Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte olması bekleniyor. Siyah-Beyazlılarda mecburi olarak geri dönüş olsa da söz konusu futbolcularla ilgili yönetimin fikri çok fazla değişmedi. Ara transferde minimum 3, imkânlar el verirse 5 transfer yapılması planlanıyor.

GHEZZAL'LA KATARLILAR İLGİLENİYOR
Bu doğrultuda kadroda yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlayan Beşiktaş, takım antrenmanlarına geri aldıkları oyuncularla ara transferde vedalaşmayı planlıyor. Bu isimlerden Bailly ve Ghezzal'ın sözleşmeleri sezon sonu bitecek. İki oyuncudan da herhangi bir gelir beklenmezken, maaşlarından kurtulmaya çalışılacak. Ghezzal'a, Katar'dan takımların ilgisi bulunuyor, Cezayirli yıldız için kısa süre içerisinde teklif gelmesi düşünülüyor.

TRANSFERE BÜTÇE 2 YILDIZDAN
Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan, Valentin Rosier'e de Fransa'dan talip var. Bu iki oyuncudan da bonservis geliri elde ederek, ara transfer için bütçe oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş, Onana'yı ise bonservisiyle olmazsa kiralık gönderecek.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışılar kalıcı değil gidici
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