SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışılar kalıcı değil gidici

GHEZZAL'LA KATARLILAR İLGİLENİYOR

Bu doğrultuda kadroda yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlayan Beşiktaş, takım antrenmanlarına geri aldıkları oyuncularla ara transferde vedalaşmayı planlıyor. Bu isimlerden Bailly ve Ghezzal'ın sözleşmeleri sezon sonu bitecek. İki oyuncudan da herhangi bir gelir beklenmezken, maaşlarından kurtulmaya çalışılacak. Ghezzal'a, Katar'dan takımların ilgisi bulunuyor, Cezayirli yıldız için kısa süre içerisinde teklif gelmesi düşünülüyor.

TRANSFERE BÜTÇE 2 YILDIZDAN

Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan, Valentin Rosier'e de Fransa'dan talip var. Bu iki oyuncudan da bonservis geliri elde ederek, ara transfer için bütçe oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş, Onana'yı ise bonservisiyle olmazsa kiralık gönderecek.