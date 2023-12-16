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Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:46

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Nwakaeme geri sayımda

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da Nwakaeme geri sayımda

Trabzonspor ya devre arasında ya da sezon sonu Nwakaeme'ye yeniden Bordo-Mavili formayı giydirecek. Nijeryalı yıldız, Al-Fayha'da kadro dışı kalınca Trabzonsporlu taraftarları transfer heyecanı sardı.

Yeniden Trabzonspor'a dönme ihtimali beliren Nwakaeme, kulübü Al-Fayha'da son üç maçtır kadroya giremiyor. En son Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın transfer görüşmesi yaptığını açıkladığı Nwakaeme için sakatlığı ile ilgili Al-Fayha kulübü açıklama yapmazken oyuncu da kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon Suudi Arabistan kulübüyle 16 müsabakada sahaya çıkıp 5 gol, 1 asiste imza atan Nijeryalı sol kanadın son maçlarda kadroya girememesi, Trabzonspor cephesinde de transfer heyecanı yarattı. Bu durum, sezon sonunda transfer edilmesi beklenen tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde de kadroya katılma ihtimalini güçlendirdi. 34 yaşındaki futbolcu ile ikili ilişkileri çok iyi olan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın, oyuncuyla temasları sürdürdüğü ifade edildi.

MENDY'E AFRİKA KUPASI İHTİMALİ
13 Ocak-11 Şubat arasında Fildişi Sahilleri'nde 34'üncüsü düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası öncesinde Gine-Bissau, Batista Mendy'yi milli takım tercihi konusunda sıkıştırmaya devam ediyor. Daha önce tercihini Fransa'dan yana kullanmak istediğini menajeri üzerinden dile getiren oyuncunun, buradan davet alma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Gine-Bissau yeni bir teklif daha yaptı. 23 yaşındaki orta sahanın bu teklifi kısa süre içerisinde değerlendirerek bir karar vermesi bekleniyor.

FOUNTAS VE KOURBELIS'E TALİMAT
Bu arada önceki gün Trabzon'a gelen Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Gustavo Poyet, oyuncuları Bakasetas, Fountas ve Kourbelis hakkında Abdullah Avcı'dan bilgi almıştı. Yunan teknik adam, meslektaşı ile yaptığı görüşmenin ardından bu kez oyuncularıyla bir araya geldi. Poyet; Fountas ve Kourbelis'e mart ayındaki playoff maçlarına hazır olmaları talimatı verirken, Bakasetas'a da EURO 2024 yolunda ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Nwakaeme geri sayımda
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