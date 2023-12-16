SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da Nwakaeme geri sayımda

FOUNTAS VE KOURBELIS'E TALİMAT

Bu arada önceki gün Trabzon'a gelen Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Gustavo Poyet, oyuncuları Bakasetas, Fountas ve Kourbelis hakkında Abdullah Avcı'dan bilgi almıştı. Yunan teknik adam, meslektaşı ile yaptığı görüşmenin ardından bu kez oyuncularıyla bir araya geldi. Poyet; Fountas ve Kourbelis'e mart ayındaki playoff maçlarına hazır olmaları talimatı verirken, Bakasetas'a da EURO 2024 yolunda ihtiyacı olduğunu vurguladı.