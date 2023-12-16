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Giriş Tarihi: 16.12.2023

VAR kararları statta açıklanacak

VAR kararları statta açıklanacak
ABD futbol ligi MLS'te yeni bir dönem başlıyor… Dünya yıldızı Lionel Messi'nin de (İnter Miami) forma giydiği ligde, futbolun geleceğini etkileyecek flaş kararlar alındı. Gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere, VAR kararları ve gerekçeleri artık stadyumlarda anons edilecek. Ayrıca sakatlanan oyuncu, 15 saniyeden fazla yerde kalırsa 2 dakika saha dışında beklemesi gerekecek. Oyundan çıkan futbolcu, en yakın yerden 10 saniye içinde kenara gelmezse, yerine girecek olan isim 1 dakika geç dahil olacak.

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VAR kararları statta açıklanacak
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