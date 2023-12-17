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Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:18

Galatasaray hücumda ‘yeni’k düştü!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray hücumda ‘yeni’k düştü!

Galatasaray'da 2022-23’te kadroya katılan oyuncular atılan 91 golün %60’ında pay sahibiydi. Bu sezon katılan yıldızlar ise frene bastı. Yenilerin gol katkısı %32’de kaldı.

2022-23 sezonunda neredeyse sıfırdan kadro kuran G.Saray, bu ekiple şampiyonluğa ulaşırken bu yıl yapılan yeni takviyelerle takımın seviyesinin daha da yükselmesi hedeflendi. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan sarıkırmızılı kulüp, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 39 maçta toplam 91 kez ağları sarstı. Bu gollerin yüzde 60'ında yeni transferlerin imzası vardı. Mauro İcardi (23), Dries Mertens (7), Milot Rashica (6), Zaniolo (5), Oliveira (4), Mata (3), Abdülkerim (3) Dubois (1), Ross (1), Midtsjö (1) ve Kaan (1) attıkları 55 golle tabelayı değiştirdi.

ZIYECH 4, TETE 1 GOL BULDU

Bu sezon ise transferlerin skor katkısı yüzde 60'tan 32'ye düştü. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında toplam 53 defa fileleri havalandıran Galatasaray'da yenilerden 17 gol geldi. Zaha (6), Ziyech (4), Bakambu (2), Halil (2), Angelino (1), Tete (1) ve Sanchez (1) bu sezon atılan gollerin yüzde 32'sinde pay sahibi oldu. Sanchez dışındaki transferlerden umduğunu bulamayan sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi macerası grup aşamasında sona erdi.

1 GÜN İZİN SONRA ARA YOKSONRA

Lig maçlarının ertelenmesi ile birlikte program değişti. Takıma dün izin veren Okan Buruk herkese moral aşıladı. Karagümrük ve F.Bahçe maçları ile yoğun bir fikstüre girecek olan sarı-kırmızılılar aralıksız idmanlara devam edecek.

DUBOIS GERİ GELEMEZ!

Angelino ile yolları ayırmaya hazırlanan G.Saray'da Leo Dubois'in de ismi dillendiriliyor. Ancak Fransız oyuncunun bu sezon geri dönmesi mümkün değil. 29 yaşındaki futbolcunun 1.8 milyon Euro'luk ücretin büyük bölümünü sarı-kırmızılılar ödese de Başakşehir'de banko oynayan oyuncunun sezon sonundan önce gelmesi imkânsız.

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Galatasaray hücumda ‘yeni’k düştü!
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