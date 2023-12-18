Rosier’e karşılık Atal

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılıp sonra da affedilen 5 oyuncu arasında yer alan Valentin Rosier'e, Nice'in ilgisi sürüyor. Yaz döneminde tecrübeli sağ beki kiralamak isteyen ancak siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt alan Fransız kulübünün, yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı öğrenildi. Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ın yerine Nice'te teknik direktörlük koltuğunda oturan Francesco Farioli'nin, Rosier'i talep ettiği belirtildi. Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Nice'in, bu kez Beşiktaş'a Atal-Rosier takasını önereceği gelen bilgiler arasında.Bu sezon 21 maçta Beşiktaş formasını giyen Rosier, beklentilerin çok uzağında kaldı. Takıma sadece 1 asist katkısı verdi.Beşiktaş'ta eleştiri oklarının ucundaki 5 futbolcudan birisi olan Vincent Aboubakar'dan kritik bir hamle geldi.Bu gelişme, tecrübeli golcünün Beşiktaş'la köprüleri tamamen attığı ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.