Son dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor. Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek finalin kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Aynı gün yarı finalin de kura çekimi yapılacak.
İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ
Porto - Arsenal
Napoli - Barcelona
PSG - Real Sociedad
Inter - Atletico Madrid
PSV - Borussia Dortmund
Lazio - Bayern Münih
Kopenhag - Manchester City
Leipzig - Real Madrid
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Devler Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının bu sezonki finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.