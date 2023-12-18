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Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:02 Son Güncelleme: 18.12.2023 14:19

Son dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Son dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın elendiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor. Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek finalin kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Aynı gün yarı finalin de kura çekimi yapılacak.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

Porto - Arsenal
Napoli - Barcelona
PSG - Real Sociedad
Inter - Atletico Madrid
PSV - Borussia Dortmund
Lazio - Bayern Münih
Kopenhag - Manchester City
Leipzig - Real Madrid

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Devler Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının bu sezonki finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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