Son dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor. Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek finalin kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Aynı gün yarı finalin de kura çekimi yapılacak.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ



Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

PSG - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern Münih

Kopenhag - Manchester City

Leipzig - Real Madrid

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının bu sezonki finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.