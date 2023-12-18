Sivasspor’da 3 isim ceza sınırında

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında son olarak geçen sezonun ikinci yarısında oynanan müsabaka 1-1 eşitlik ile sona ermişti.Bu maç öncesi Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ve forvet oyuncuları Rey Manaj ile Samu Saiz, Başakşehir maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacak.