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Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:31 Son Güncelleme: 18.12.2023 09:49

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca: Kaç bilet satıldı?

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca: Kaç bilet satıldı?

Trabzonspor’un yıldızı Edin Visca, her iç saha maçından önce kaç bilet satıldığını soruyor. Tribünlerin dolduğunu öğrenirse, iyice motive oluyor.

Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunda en çok katkı veren isimlerden biri olan Edin Visca, bu yıl sakatlıkları geride bırakıp yeni bir çıkışa imza attı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan 15 maçın 14'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken 2 gol-3 asist ile katkı verdi. Visca, karakteriyle ve aidiyet duygusu ile herkesin de sevgisini kazanmış durumda.

Hem antrenmanlarda hem maçlarda takım arkadaşlarını enerjisiyle ateşleyen isim olan Visca, iç sahadaki müsabakalar öncesi, kulüp çalışanlarına ne kadar bilet satıldığını da sormadan edemiyor. Visca, tribünler dolunca maça daha fazla motive oluyor. Az taraftar görünce kendisini kötü hissettiğini açıklayan deneyimli futbolcu, "Taraftarlarımızdan tribünleri doldurmalarını ve bizleri daha fazla desteklemelerini bekliyoruz. Onları mutlu etmek için çok çalışıyoruz" diyor. Boşnak futbolcu, bu sezon ligi ilk 4'te bitirmek istediklerini söyledi.

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