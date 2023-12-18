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Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:20 Son Güncelleme: 18.12.2023 13:23

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

AA
Trendyol Süper Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 ARALIK SALI
17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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