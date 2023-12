Bursaspor Başkanı Recep Günay: Bursaspor için ölümü göze aldım

Olağanüstü Kongre kararı alan Bursaspor yönetimi basın mensuplarının karşısına geçti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yönetim kadrosunu da arkasına alarak açıklama yapan Başkan Recep Günay, "Camianın kenetlenmesi lazımdı. Sadece yönetim kurulundan Bursaspor'un bu durumdan çıkmasını beklemek hayalciliktir. Bu hayal sonunda da hüzünle karşılaşır. Sanki Bursaspor'da her şey çok iyiydi, borcu yoktu da bizden çok şey beklediler. Bizim maddi ve manevi durumumuzun bu yükü kaldıramayacağını söyledik. Biz Bursaspor'da emanetçi olduğumuzu söyledik. 5 aydır 'yönetim istifa' dendi. Bu neticede Ali Ay'ın ismi geçti. Ve bu konuda Divan Başkanı Galip Sakder'in önderliğinde toplantı düzenlenmiştir. Bu işler ciddi işler. 'Ben oynamıyorum gel' demekle olmaz. Ali Ay'a dedim ki 'Siz adaysanız, bizim de önümüzü açın. Bir vaatte bulunun. 57 milyon TL'lik alacağınız rakam var. Bunu ödeyeceğinizi ve tahtayı açacağınıza söz verirseniz sizi açıklayalım' dedik. O da 'Çoluğumu çocuğumun neden rızkını vereyim' dedi. Sonra bize herkes hakaret etti. İyi bir oluşum vardı da, iyi bir aday vardı da biz mi önünü kestik? Kongre kararı aldık 3 aday çıktı. Herkese hayırlı olsun. Kongre üyesi olan herkes aday olabilir. Bu kişiler de kongre üyesidir" şeklinde konuştu.



MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay, Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu'nun kendisine yönelik eleştirileri ile ilgili, "Ben geçen toplantıya gelemedim. Rahatsızlandım. Arkadaşımızdan biri, bir kelime söylemiş. 'Bursaspor başkanı ortadan kaydoldu' diye. 'Siz nerede yaptınız?' dedim toplantıyı. 'Kulüp binasında yaptık' dediler. Ali Ay, 'Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na Bursa'da başlasa kazanamazdı' lafını nerede yaptı? Lüks bir otelde. O zaman anladım. 'Orada verilenle burada verilenler ayrı olduğu için bizi gündem yaptılar' dedim. Bursaspor'un 1 milyar borcu var. Buranın elektrikleri kesilmedi, icra memuru gelmedi. Şampiyonluk kupasına dahi icra gelirken, biz kimseyi içeri sokmadık. Klimaları yeniledik. Biz 1-2 tane vergi ödedik. Hiç ödemeyenler kahraman, biz kısıtlı imkanlarla ödemek isteyenler hain olduk."



"BURSASPOR'A 3 DÖNEM DAHA TRANSFER YASAĞI GELİRSE NE OLACAK?"

Başkan Recep Günay, transfer yasağı ile ilgili de konuşarak, "Bursaspor'a 3 dönem daha transfer yasağı geldiğinde kimi oynatacağız biz? Biz davaları açtık. Tek kurtuluş o. Kim gelse bu dosyaları kapatamaz. Bizim ligden 3 puanımızı silecekler. Bize Nazilli Belediyespor-Bursaspor maçında şike var diye başvuruda bulunmuşlar. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Bunun davasına da ben gideceğim. Kaybedersek zaten 3. Lig'deyiz. Bunları ben kimseyle paylaşmadım. İnsan bir sorar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz diye bizi televizyona çıkartın. Türkiye'ye Bursa'nın sesini duyurmaya çalıştım. Hedefime de ulaştım. Bunları kulüp için yaptım. Bu davalara kim gidiyor, ben gidiyor. Ben yarın gideceğim Buradaki tüm davaları düştü kabul edin. Ben nasıl bunları şahsi devam edeyim? Otomatikman düşecek. Bursaspor Kulübü müdahil olmadığı için 12 senedir dava sürüyor. Biz madem kötü adamız, yaramaz adamız, bu davaları unutun. Ben şahsi kavgamı yapsam iş adamı olurdum. Gitmediğim adam kalmadı. 'Gelin Bursaspor'a sahip çıkın' dedim. Size son sözüm, Bursaspor'un bu davaları herkes unutsun" diye konuştu.



"BEN BURSASPOR İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"

Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmesiyle alakalı da konuşan Başkan Recep Günay, konuyla ilgili şunları söyledi:



"TFF'de ben güçlü bir Bursaspor başkanı olarak duracakken, ne hale geldik. Ben ölümü göze aldım. Benim kimle ne kavgam olur. Bursaspor için yaptım. Bu davaları kazansaydık Bursaspor kurtulacaktı. 'Ne zaman kazanacak?' deniyor. Kardeşim umut ışığı yaktım. Öyle hemen olacak işler mi bunlar? Altyapımızı da geliştiriyoruz. Geleceğimizi de düşünüyoruz. 6-7 ay bir sabredin. Bizi rahat bırakın! Biz neyin kavgasını yaptık? 1,5 milyar TL borcumuz var, 'maaşları gecikmeli veriyorlar' diyorlar. Öyle ya da böyle veriyoruz. Altyapı bile uçakla deplasmana gitti. A takım en lüks otellerde kaldı. 260 tane haciz var. Umut gördükleri adamlardan kalma şeyler bunlar Sahaya çıkıp ben mi top oynayacağım. Biz memnun muyuz? Biz başkan değilken yapılan hatalar sonucu 3 puan silme cezası geldi, onu da bize yıktılar."



"BANKALARA DA DAVA AÇTIM"

Başkan Recep Günay konuşmasına şöyle devam etti:



"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür ederiz. 2,5 saat toplantı yaptık. Bursaspor Kulübü'nün buradan nasıl çıkacağınız konuştuk. Hukuk kurulu başkanının yaptığı savunmayı uygulamanızı istiyoruz dedik. Aylık bankaya 3 milyon TL faiz ödüyoruz. Ben geldiğim gün bankaya yazı yazdım. 'Bize dökümanları ve ekstraları yollayın' dedim. 'Ne ödedik, ne kadar ödeyeceğiz?' diye yazdım. Ama cevap alamadım. Onlara da dava açtım. Sonra beni de aradılar 'uzlaşalım' diye. Ben kabul etmedim. Bankalardan kulübe 1 TL giriş yok. Her gelen başkan bir diğerine ödeme yapıyor. Kulübe giriş yok. Bizim kimlerle savaş ettiğimizi biliyorlar. Onlara hesap soracaklarına bize hesap sorulmaya başlandı. Başkanlığım bittiği zaman çok kişiye cevap vereceğim."



"OLAĞANÜSTÜ KONGRE EN GEÇ 24-25 GÜNE OLACAK"

Olağanüstü Kongre kararı alan Bursaspor'da mevcut başkan Recep Günay'a 'Yeniden aday olacak mısınız?' diye soruldu. Recep Günay'ın yanıtı şu oldu:

"Bursaspor'u sahipsiz bırakmamak için geldik. Bizim bundan başka hedefimiz olmadı. Belediye Başkanı bile sizin hiç sevineniz yok mu diyor. Neden bir daha aday olalım? Yeniden küfür mü yiyelim? Bizim gitmemiz değil, davaların düşmesini istediler." Dün Olağanüstü Kongre kararı alan Bursaspor yönetimi, bugün tarihle alakalı da net açıklamayı yaptı. Başkan Recep Günay, "Kongrenin tüzüğümüze göre hafta sonuna denk gelmesi lazım. 21. günden sonra hangi güne denk geliyorsa o gün olur. 24-25 gün sonra kongre olur. Ocak ayında olur. Valilik yapabilirsin dediği zaman oluyor. İzin almadan yapamıyorsun. İlk kongre 7 Ocak, çoğunluk olmazsa 13-14 Ocak gibi oluyor."



"HER ŞEYDEN İSTİFA ETMİŞTİM"

Recep Günay ayrıca daha önce istifa ettiğini ancak Sedat Topaloğlu'nun kendisini vazgeçirmek için ikna ettiğini söyleyerek, "Ben her şeyden istifa etmiştim. Hem Genel Kurul üyeliğinden, Divan Kurulu üyeliğinden ve Bursaspor başkanlığından istifa ettim. Bursaspor stadının önünden geçmemek kaydıyla Biz ne günah işledik. Ben yalnız gezerim. Kahveye giderim, meydan da gezerim. Yüzüme karşı etsin alnından öperim. Ben istifa ettiğim de her şey bitiyor. Sonra en büyük ihaneti biz yapmış oluruz. Sonra Sedat Topaloğlu beni ikan etti. 'Biz Bursasporluyuz' dedi Bizim yumuşak tarafımız Bursasporluluk" diyerek sözlerini noktaladı.