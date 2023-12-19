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Giriş Tarihi: 20.12.2023 00:03

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: Takdir kamuoyunun..."

AA
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: Takdir kamuoyunun...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçla ilgili ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz." dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kalmıştı.

Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirmiş ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü atmıştı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını vermişti.

Bu kararın ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karara tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

Başkan Sarıalioğlu, stat çıkışında yaptığı açıklamada, "Yapacak bir şey yok. Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz." dedi.

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İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: Takdir kamuoyunun..."
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