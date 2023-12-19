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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Liderin maçı Zorbay Küçük’te

Liderin maçı Zorbay Küçük’te
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. Lider F.Bahçe'nin Kayserispor mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. İşte haftanın hakemleri: BUGÜN: 17.00: R.Başakşehir-E. Sivas: (Mete Kalkavan), 20.00: İstanbulspor-Trabzonspor: (Ali Şansalan), 20.00: Gaziantep FK-Y.Adana Demir: (Bahattin Şimşek), YARIN: 17.00: M.Kayseri- Fenerbahçe: (Zorbay Küçük), 20.00: Galatasaray-F.Karagümrük: (T.Kaan Numanoğlu), 20.00: B.Antalya-Kasımpaşa: (Kadir Sağlam), PERŞEMBE: 17.00: Y.Samsun-T.Konya: (Murat Erdoğan), 17.00: Ç.Rizespor-S.Pendik: (Direnç Tonusluoğlu), 20.00: Beşiktaş-C.Alanyaspor: (Ümit Öztürk), 20.00: Ankaragücü-A.Hatayspor: (Abdulkadir Bitigen)

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Liderin maçı Zorbay Küçük’te
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