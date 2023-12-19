Liderin maçı Zorbay Küçük’te

Süper Lig'de
17. haftanın hakemleri belli oldu. Lider F.Bahçe'nin Kayserispor mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. İşte haftanın hakemleri: BUGÜN: 17.00:
R.Başakşehir-E. Sivas: (Mete Kalkavan), 20.00:
İstanbulspor-Trabzonspor: (Ali Şansalan), 20.00:
Gaziantep FK-Y.Adana Demir: (Bahattin Şimşek), YARIN: 17.00:
M.Kayseri- Fenerbahçe: (Zorbay Küçük), 20.00:
Galatasaray-F.Karagümrük: (T.Kaan Numanoğlu), 20.00:
B.Antalya-Kasımpaşa: (Kadir Sağlam), PERŞEMBE: 17.00:
Y.Samsun-T.Konya: (Murat Erdoğan), 17.00:
Ç.Rizespor-S.Pendik: (Direnç Tonusluoğlu), 20.00:
Beşiktaş-C.Alanyaspor: (Ümit Öztürk), 20.00:
Ankaragücü-A.Hatayspor: (Abdulkadir Bitigen)