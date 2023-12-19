Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nottingham Forest'ta Steve Cooper dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 19.12.2023 21:26

Nottingham Forest'ta Steve Cooper dönemi sona erdi

AA
Nottingham Forest’ta Steve Cooper dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Steve Cooper'ın görevine son verildi.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Galli teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtilerek, kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'daki teknik direktörlük görevine son verilen Portekizli Nuno Espirito Santo ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nottingham Forest'ı 23 yıl aranın ardından 2022'de Premier Lig'e çıkaran Cooper, bu sezon ise ligde beklentileri karşılayamadı. Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener'den İYİ Parti'ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!
Son dakika: Avrupa’nın uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı! Emniyet'ten 2 ilde nefes kesen operasyon
Büyük Marmara depremi kapıda mı? Kandilli ve İTÜ'den peş peşe deprem açıklaması
Ankara'nın 5 yılını heba etti! SABAH Mansur Yavaş'ın karnesini Başkentlilere sordu
İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
Togg 40 fabrika doğurdu
Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Nottingham Forest'ta Steve Cooper dönemi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA