Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama! "İkna etmeye çalıştım ama..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin ardından ilk açıklamayı A Spor'a yaptı.
İşte Doğan'ın tüm sözleri...
"İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok."
"Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi."
"İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"
"İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Maçtan sonra da teşekkürlerini ilettiler. Hakemleri de tebrik ettiler. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil."
"Federasyonun gerekli önlemleri alabileceğine inanmıyorum. Buna benzer Türk futbolunda çok olaylar oldu. Hiç bu dönemin olduğu gibi bir dönem hatırlamıyorum."