Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama! "İkna etmeye çalıştım ama..."

"İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"

"İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Maçtan sonra da teşekkürlerini ilettiler. Hakemleri de tebrik ettiler. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil."