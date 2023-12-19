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Giriş Tarihi: 19.12.2023 22:58

Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama! "İkna etmeye çalıştım ama..."

Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama! İkna etmeye çalıştım ama...

Son dakika haberi: İstanbulspor, kendi evinde konuk ettiği Trabzonspor karşısında dakikalar 74'ü gösterirken sahadan çekilmişti. Bordo-mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin ardından ilk açıklamayı A Spor'a yaptı.

İşte Doğan'ın tüm sözleri...

"İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok."

"Bizi çok güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı."

"Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi."

"İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"

"İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Maçtan sonra da teşekkürlerini ilettiler. Hakemleri de tebrik ettiler. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil."

"Federasyonun gerekli önlemleri alabileceğine inanmıyorum. Buna benzer Türk futbolunda çok olaylar oldu. Hiç bu dönemin olduğu gibi bir dönem hatırlamıyorum."

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Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama! "İkna etmeye çalıştım ama..."
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