SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’ya kötü haber: Onuachu, Afrika yolcusu

GENİŞ KADRODA 8 SANTRFOR DAHA VAR

Takımı gruptan çıkar ve finale kadar giderse Kasımpaşa, Beşiktaş (d) ve Hatayspor maçlarında da yer alamayacak. Nijerya ile A Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine- Bissaui mücadele edecek. Geniş kadroda santrfor olarak Victor Osimhen, Boniface, Ademola Lookman, İheanacho, Ahmed Musa, Cyriel Dissers, Umar Sadiq ve Terem Moffi de bulunuyor.