Başakşehir evinde güçlü

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Başakşehir, evinde Sivasspor'u devirerek nefes aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Sivasspor, Samu Saiz'in 26. dakikadaki golüyle öne geçti... Ev sahibi geriye düştükten sonra vitesi yükseltirken baskı 45'te penaltıyı getirdi. Topun başına geçen Piatek ağları bulurken Polonyalı golcü, 51'dekazanılan penaltıda yine beyaz noktayageldi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Oyunu hızlandıran Çağdaş Atan'ın öğrencileri 62'de bu kez Pelkas ile ağları sarsıp mücadeleyi 3-1 kazandı. Sivasspor'un ilkgolü attığı maçlarda kaybettiğipuan sayısı ise14'e ulaştı.