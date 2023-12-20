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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Başakşehir evinde güçlü

Başakşehir evinde güçlü
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Başakşehir, evinde Sivasspor'u devirerek nefes aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Sivasspor, Samu Saiz'in 26. dakikadaki golüyle öne geçti... Ev sahibi geriye düştükten sonra vitesi yükseltirken baskı 45'te penaltıyı getirdi. Topun başına geçen Piatek ağları bulurken Polonyalı golcü, 51'de kazanılan penaltıda yine beyaz noktaya geldi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Oyunu hızlandıran Çağdaş Atan'ın öğrencileri 62'de bu kez Pelkas ile ağları sarsıp mücadeleyi 3-1 kazandı. Sivasspor'un ilk golü attığı maçlarda kaybettiği puan sayısı ise 14'e ulaştı.

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Başakşehir evinde güçlü
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