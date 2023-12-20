Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:39

Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formayla mücadele edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formayla mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan başvuru sonucunda, siyah-beyazlı takım Cumhuriyet'in 100. yılında oynayacağı son maçta özel bir forma giyecek.

Beşiktaş'ın ay-yıldızlı arması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve imzası, 100. yıl logosu ve kulübün kurucuları ile onursal başkanlarının isimlerinin yer aldığı forma, ilk kez siyah-oyuncuların sırtında olacak.

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Ülker iki ayrı holding kurdu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Operasyonu gördünüz mü Sevgili İyi Partililer
Muhalefet toz duman
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!
Togg 40 fabrika doğurdu
Çalışan emekliye ikramiye 2024’e sarkmayacak
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
Koridor rekabetinde ‘algı’ savaşları
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA