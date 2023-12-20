Demir gibi takım!

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag ile ilk maçını 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 22 Şubat'ta Prag'da oynayacak. SABAH SPOR, güçlü oyunuyla dikkat çeken Aslan'ın rakibini mercek altına aldı:Ülkesinin en başarılı takımı olarak gösterilen Sparta Prag, 1893 tarihinde kuruldu. 13 kez ile Çek Ligi'nde en çok şampiyon olan kulüp.Lakapları ''Demir Sparta.''Kopenhag tarzında dirençli ve fizik güce dayalı bir oyun sergiliyorlar.Hem Çekya Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde bu yıl kendi evlerinde yenilgi yüzü görmedi.Avrupa Ligi'nde Real Betis, Rangers ve Aris Limassol'un olduğu gruptan 10 puanla ikinci sırada çıktı. Kendi liglerinde ise sadece 1 mağlubiyeti olan bordobeyazlılar, 19 müsabakada 47 gol atıp, 13 gol yedi. 9 mücadelede kalesini gole kapattı. Ligde 50 puanla liderler.Takımı Danimarkalı teknik direktör Brian Priske yönetiyor. 3'lü sabit defans, iki yönlü ve sürekli git-gel yapan beklerle oynatıyor. 3-4-2-1 sisteminde oynuyorlar fakat rakibe göre kimi zaman 5-4-1 dizilişini de uyguluyorlar. Sağda Birmancevic, solda Haraslin ve ileri uçta Kuchta takımın skor yükünü çekiyor.