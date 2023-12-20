Fenerbahçe ve Galatasaray bugün puan kaybeder mi?

İki final izleyeceğiz aslında. İlkine, iki takım da bugün çıkacaklar sahaya, ardından birbirleri ile kozlarını paylaşacaklar Kadıköy'de.Galatasaray kalede kaptan Fernando Muslera'sız olmasına rağmen eksikleri olan Karagümrük karşısında, kendi evinde kazanmaya yakın olan taraf.Kayseri'de kazanmak bu yüzden üç puandan fazlası Fenerbahçe için. Yüksek bir tempoyla oynamaya başladılar, son iki maçta rakiplerini adeta 'kırdılar'… Bu görüntü değişmeyecek.Neredeyse tek kale bir maç olacak. Kazanıp, baskıyı Galatasaray'ın üstüne verip, bekleyecekler.Bakalım; karşılaşmaları nasıl yönetecekler,çıkabilecekler mi?Galatasaray'ın kadro kalitesi Karagümrük'ün çok önünde. RAMS Park tribünlerinin yine dolacağını düşünürsek Galatasaraylı oyunculara bu çoğunluk müthiş bir itici güç olacaktır.Recep Uçar ile müthiş gelişim kaydeden Kayserispor, hızlı hücum edebilen ve rakibe önde iyi baskı kuran bir ekip oldu. Fenerbahçe için Kayseri deplasmanı kolay değil. Galatasaray'da Okan hoca, Fenerbahçe derbisini düşünerek kart sınırındaki oyuncularını kollamalıdır.Özellikle Sanchez, oyunu geriden mükemmel kuruyor, defansı akıllı idare ediyor.Galatasaray, Karagümrük'e karşı farklı bir galibiyet alır. Fenerbahçe ise kalitesini sahaya yansıtır ve erken gol bulursa 3 puanla İstanbul'a döner. Ancak oyun üstünlüğü Kayseri'de kalırsa F.Bahçe zorlanır.