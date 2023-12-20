Fenerbahçe ve Galatasaray bugün puan kaybeder mi?

SORU: Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray bugün lig maçlarına çıkıyor. Bir fire yaşarlar mı? İki takım için de nasıl mücadeleler bekliyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ F.BAHÇE KAZANIP BASKIYI G.SARAY'A YÜKLEYECEK Uzun zaman sonra sarı-lacivertli takım, daha önce oynayacak maçını. Kayseri'de kazanmak bu yüzden üç puandan fazlası Fenerbahçe için
İki final izleyeceğiz aslında. İlkine, iki takım da bugün çıkacaklar sahaya, ardından birbirleri ile kozlarını paylaşacaklar Kadıköy'de. Kağıtüstünde bugünün favorisi ikisi de. Galatasaray kalede kaptan Fernando Muslera'sız olmasına rağmen eksikleri olan Karagümrük karşısında, kendi evinde kazanmaya yakın olan taraf. Bir şık var sorunyaratan; uzun zaman sonra Fenerbahçeonlardan önce oynayacak. Kayseri'de kazanmak bu yüzden üç puandan fazlası Fenerbahçe için. Yüksek bir tempoyla oynamaya başladılar, son iki maçta rakiplerini adeta 'kırdılar'… Bu görüntü değişmeyecek. Recep Uçar, geçensezon problemler yaratmıştı,rakibini tanıyor. Neredeyse tek kale bir maç olacak. Kazanıp, baskıyı Galatasaray'ın üstüne verip, bekleyecekler. Geçen haftayaşananlar, hakem krizi ile gelenerteleme, iki maçı da farklı yere taşıdı. Bakalım; karşılaşmaları nasıl yönetecekler, cesur olabilecek veyaemir-komutadan çıkabilecekler mi?
LEVENT TÜZEMEN
CİMBOM EVİNDE FARK ATAR KANARYA'NIN İŞİ ÇOK ZOR G.Saray'ın kadro kalitesi Karagümrük'ün çok üstünde. F.Bahçe ise ligin en formda ekiplerinden biriyle oynayacak. Erken gol bulmazsa sıkıntı yaşar
Galatasaray'ın kadro kalitesi Karagümrük'ün çok önünde. RAMS Park tribünlerinin yine dolacağını düşünürsek Galatasaraylı oyunculara bu çoğunluk müthiş bir itici güç olacaktır. Fenerbahçeise ligin son haftalardakien formda takımı Kayserisporile deplasmanda oynayacak. Recep Uçar ile müthiş gelişim kaydeden Kayserispor, hızlı hücum edebilen ve rakibe önde iyi baskı kuran bir ekip oldu. Fenerbahçe için Kayseri deplasmanı kolay değil. Galatasaray'da Okan hoca, Fenerbahçe derbisini düşünerek kart sınırındaki oyuncularını kollamalıdır. Çünkü Sanchez ve Boey'in derbideyerini dolduracak oyuncularyok. Özellikle Sanchez, oyunu geriden mükemmel kuruyor, defansı akıllı idare ediyor. Orta saha da Sanchezsayesinde rahat ediyor. Galatasaray, Karagümrük'e karşı farklı bir galibiyet alır. Fenerbahçe ise kalitesini sahaya yansıtır ve erken gol bulursa 3 puanla İstanbul'a döner. Ancak oyun üstünlüğü Kayseri'de kalırsa F.Bahçe zorlanır.