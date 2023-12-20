Ertuğrul Doğan: “Ecmel Bey bana ‘hakkını helal et. Ben artık yapılanları kaldıramıyorum’ dedi. Çok kararlıydı. Kendisini ikna edemedim”
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından olayları A Spor'da anlattı. Maç öncesinde iki kulübün de dostluk içinde hareket ettiğini belirten Ertuğrul Doğan, "Ben hâlâ pozisyonun tekrarını izleyemedim. Konunun bugünkü maçlaalakalı olduğunu düşünmüyorum. Kulüpler Birliği'nde de defalarca bildirdiği hakemlerle ilgili şikayetleri vardı. Maçta böyle bir pozisyon gelişti. Ecmel bey bana "hakkını helal et. Ben artık yapılanlarıkaldıramıyorum" tarzı bir cümle kullandı. Çok kararlıydı, ikna edemedim. Saygı ile karşılamaktan başka yapacak bir şey yok. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Marka değerini koruyacak kurum belli, biz Federasyona bağlıyız. Diyecek çok şey var. İyice ortamın gerilmesini istemiyorum. Bu federasyonun gerekli önlemleri alacağına da inanmıyorum. Hiç böyle bir dönem görmedim" dedi.