Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından olayları A Spor'da anlattı. Maç öncesinde iki kulübün de dostluk içinde hareket ettiğini belirten Ertuğrul Doğan, "Ben hâlâ pozisyonun tekrarını izleyemedim.Kulüpler Birliği'nde de defalarca bildirdiği hakemlerle ilgili şikayetleri vardı. Maçta böyle bir pozisyon gelişti. Ecmel bey banatarzı bir cümle kullandı. Çok kararlıydı, ikna edemedim. Saygı ile karşılamaktan başka yapacak bir şey yok. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Marka değerini koruyacak kurum belli, biz Federasyona bağlıyız. Diyecek çok şey var. İyice ortamın gerilmesini istemiyorum. Bu federasyonun gerekli önlemleri alacağına da inanmıyorum. Hiç böyle bir dönem görmedim" dedi.