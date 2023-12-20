Son Dakika Galatasaray haberleri: Demir gibi takım Sparta Prag

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag ile ilk maçını 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 22 Şubat'ta Prag'da oynayacak. SABAH SPOR, güçlü oyunuyla dikkat çeken Aslan'ın rakibini mercek altına aldı:



- Ülkesinin en başarılı takımı olarak gösterilen Sparta Prag, 1893 tarihinde kuruldu. 13 kez ile Çek Ligi'nde en çok şampiyon olan kulüp.

- Lakapları ''Demir Sparta.''

- Kopenhag tarzında dirençli ve fizik güce dayalı bir oyun sergiliyorlar.

- Hem Çekya Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde bu yıl kendi evlerinde yenilgi yüzü görmedi.