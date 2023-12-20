Son Dakika Galatasaray haberleri: Demir gibi takım Sparta Prag

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag ile ilk maçını 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 22 Şubat'ta Prag'da oynayacak. SABAH SPOR, güçlü oyunuyla dikkat çeken Aslan'ın rakibini mercek altına aldı:
- Ülkesinin en başarılı takımı olarak gösterilen Sparta Prag, 1893 tarihinde kuruldu. 13 kez ile Çek Ligi'nde en çok şampiyon olan kulüp.
- Lakapları ''Demir Sparta.''
- Kopenhag tarzında dirençli ve fizik güce dayalı bir oyun sergiliyorlar.
- Hem Çekya Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde bu yıl kendi evlerinde yenilgi yüzü görmedi.
- Avrupa Ligi'nde Real Betis, Rangers ve Aris Limassol'un olduğu gruptan 10 puanla ikinci sırada çıktı. Kendi liglerinde ise sadece 1 mağlubiyeti olan bordobeyazlılar, 19 müsabakada 47 gol atıp, 13 gol yedi. 9 mücadelede kalesini gole kapattı. Ligde 50 puanla liderler.
- Takımı Danimarkalı teknik direktör Brian Priske yönetiyor. 3'lü sabit defans, iki yönlü ve sürekli git-gel yapan beklerle oynatıyor. 3-4-2-1 sisteminde oynuyorlar fakat rakibe göre kimi zaman 5-4-1 dizilişini de uyguluyorlar. Sağda Birmancevic, solda Haraslin ve ileri uçta Kuchta takımın skor yükünü çekiyor.