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Giriş Tarihi: 20.12.2023 18:53 Son Güncelleme: 20.12.2023 19:01

Son dakika haberi: Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Braschi, Dresevic, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Mendes, Can, Lasagna.

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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