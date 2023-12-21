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Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:32

Avrupa kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni reddetti! Açıklamalar peş peşe geldi...

İHA
Avrupa kulüpleri, Avrupa Süper Ligi’ni reddetti! Açıklamalar peş peşe geldi...

Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester United, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemedikleri yönünde açıklama yayımladı.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğini açıklayarak, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA'nın tekelinde olmadığına karar verdi.

Kararın ardından Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester United, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund konuyla ilgili açıklamalar yayımladı.
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, PSG olarak Avrupa Süper Ligi ile ilgili her türlü planı reddettiklerini söyleyerek, "Paris Saint-Germain ilk günden beri böyle olan ve her zaman da böyle olacak olan sözde Süper Lig'e yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyor. Gururlu bir Avrupa kurumu olarak PSG, Avrupa spor modelinin ilkelerini, açık rekabet ve katılımcılık değerlerini destekler ve Avrupa futbolunun tanınmış tüm paydaşlarıyla, özellikle de futbolun kalbinde yer alan taraftarlar ve oyuncularla birlikte çalışır" ifadelerini kullandı.

FC Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen de, "Avrupa Adalet Divanı'nın kararını dikkate aldık. Ancak bu, Bayern'in tutumunu ve ECA'nın böyle bir müsabakanın ulusal liglerin önemine ve Avrupa futbolunun istatistiklerine bir saldırı anlamına geleceği yönündeki tutumunu değiştirmiyor. Tıpkı tüm ulusal liglerin Avrupa futbol kulüplerinin temelini oluşturması gibi, Bundesliga da Bayern'in temelini oluşturur. Dolayısıyla onları zayıflatmak değil, güçlendirmek bizim görevimiz ve derin inancımızdır. UEFA çatısı altında Avrupa kulüp müsabakalarına da destek veriyoruz. Yani bir kez daha çok açık, Bayern'de Süper Lig'in kapısı kapalı" dedi.

Manchester United'dan yapılan açıklamada da, "Konumumuz değişmedi. UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi konusunda ECA aracılığıyla UEFA, Premier Lig ve diğer kulüplerle olumlu iş birliğine tam olarak bağlıyız" denildi.

Atletico Madrid'in konuyla ilgili açıklamasında, "Avrupa futbol ailesi, Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya (Real Madrid ve Barselona hariç) Süper Lig'i istemiyorlar. Avrupa futbolunun büyük ailesini korumaktan, yerel ligleri korumaktan ve bunlar aracılığıyla her sezon Avrupa müsabakalarına katılma hakkı elde etmekten yanayız" ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediklerini duyurdu.

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Avrupa kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni reddetti! Açıklamalar peş peşe geldi...
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