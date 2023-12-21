Bunlar bizim çocuklarımız

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “5 tane penaltımız verilmese dahi bundan sonra hakem hakkında konuşmayacağız. Hakem hata yapabilir, bunlar Türk çocukları, bizim düşmanımız değiller” dedi
Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu. "Sakin kalalım" diyerek, gerginliğe sebebiyet verilmemesi gerektiğini vurgulayan Çamlı, şu ifadeleri kullandı: "Futbolsahalarını kaos ortamınaçevirmek istiyorsak, buişi bırakalım. Hakem hata da yapabilir. Düşmanımız değiller. Bunlar Türk çocukları, bizim çocuklarımız. Bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız. Yurtdışından hakemgetirelim deyabancı hakemleremaç mı yönettirelim,yakışırmı bu! Yenilsek de, yensek de önemi yok. Sahada dostluk istiyoruz. Bu maçta ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı tebrik ediyorum. Biz bundan sonra asla hakem konuşmayacağız. 5 tane penaltımız verilmese dahi konuşmayacağız. Kulüp başkanı olarakçağrıda bulunuyorum,gelin bu hakemleri rahatbırakalım."
ÇİÇEK VE KALKAN!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maç öncesi hakem Zorbay Küçük ve yardımcılarına çiçek verdi. Küçük, karşılaşmanın son anlarında yükselen tansiyon sonrası ise 90 dakikanın bitiminde güvenlik kuvvetlerinin koruması ve kalkanları altında soyunma odasının yolunu tuttu.