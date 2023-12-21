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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Bunlar bizim çocuklarımız

Samet YÜKSEL
Bunlar bizim çocuklarımız

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “5 tane penaltımız verilmese dahi bundan sonra hakem hakkında konuşmayacağız. Hakem hata yapabilir, bunlar Türk çocukları, bizim düşmanımız değiller” dedi

Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu. "Sakin kalalım" diyerek, gerginliğe sebebiyet verilmemesi gerektiğini vurgulayan Çamlı, şu ifadeleri kullandı: "Futbol sahalarını kaos ortamına çevirmek istiyorsak, bu işi bırakalım. Hakem hata da yapabilir. Düşmanımız değiller. Bunlar Türk çocukları, bizim çocuklarımız. Bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız. Yurt dışından hakem getirelim de yabancı hakemlere maç mı yönettirelim, yakışır mı bu! Yenilsek de, yensek de önemi yok. Sahada dostluk istiyoruz. Bu maçta ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı tebrik ediyorum. Biz bundan sonra asla hakem konuşmayacağız. 5 tane penaltımız verilmese dahi konuşmayacağız. Kulüp başkanı olarak çağrıda bulunuyorum, gelin bu hakemleri rahat bırakalım."

ÇİÇEK VE KALKAN!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maç öncesi hakem Zorbay Küçük ve yardımcılarına çiçek verdi. Küçük, karşılaşmanın son anlarında yükselen tansiyon sonrası ise 90 dakikanın bitiminde güvenlik kuvvetlerinin koruması ve kalkanları altında soyunma odasının yolunu tuttu.

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