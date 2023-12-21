Bunlar bizim çocuklarımız

Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu.diyerek, gerginliğe sebebiyet verilmemesi gerektiğini vurgulayan Çamlı, şu ifadeleri kullandı: "Hakem hata da yapabilir. Düşmanımız değiller. Bunlar Türk çocukları, bizim çocuklarımız. Bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız.Yenilsek de, yensek de önemi yok. Sahada dostluk istiyoruz. Bu maçta ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı tebrik ediyorum. Biz bundan sonra asla hakem konuşmayacağız. 5 tane penaltımız verilmese dahi konuşmayacağız.Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maç öncesi hakem Zorbay Küçük ve yardımcılarına çiçek verdi. Küçük, karşılaşmanın son anlarında yükselen tansiyon sonrası ise 90 dakikanın bitiminde güvenlik kuvvetlerinin koruması ve kalkanları altında soyunma odasının yolunu tuttu.