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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Nihat Özdemir: 8 Mart’taki kararımız %100 doğruydu

Nihat Özdemir: 8 Mart’taki kararımız %100 doğruydu
TFF eski başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun gündemine dair 343 Digital Youtube Kanalı'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte satır başları:
8 Mart günü verdiğimiz karar (13 hakeme görevden el çektirilmesi) yüzde yüz doğruydu. Yaptığımız operasyona müdahale etmeselerdi, bugün hakemlik başka bir yerde olurdu.
Hiçbir zaman "Lig dizayn ediliyor" sözünü kabul etmem. Lige başladığımızda 'Bu sene F.Bahçe şampiyon olacak' dediler. Hiçbirinde de olmadı. Dedikleri ile kaldılar.
Ligin sonuna baktığımızda her takıma aşağı yukarı eşit sayıda hakem hatası yapılmıştır. Hakem hatalarının şampiyonluk yarışında büyük önem taşıdığına inanmıyorum.
Ben bugün federasyon başkanı olsaydım Süper lig kulüpleri 6 yabancı ile oynayacaktı. Eninde sonunda sayıyı 6'ya düşürmek zorundayız.
F.Bahçe üyeliğinden istifa etmem benim için üzücüydü. Ancak ben tayin edilmiş F.Bahçe Disiplin Kurulu Üyeleri önünde hesap vermem. Bu dönemki yönetim, benim değerimi bilemedi.
Ben F.Bahçeliyim ama kongre üyesi değilim. Çok da önemli değil. Benim o kararı almama sebep olanlar utansın. Bizim dönemimizde yedek üye olan kişiyi ikinci başkan yaptılar. Nihat Özdemir'in Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için derneklere telefon açılmış, yazıklar olsun.

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Nihat Özdemir: 8 Mart’taki kararımız %100 doğruydu
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