Türk futbolunda büyük zirve

Geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'in, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından darp edilmesinin ardından önceki gün de İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekmesi, futboldaki kaosun doruk noktasına ulaşmasına neden oldu.Yarın saat 14.00'te Riva'da yapılacak toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer üyelerin hazır bulunacağı belirtildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da iştirak edeceği öğrenildi.maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, başkan yardımcısı Bayram Saral'la düzenlediği basın toplantısında kararının arkasında olduğunu söyledi. "Bugün olsa yine aynısını yaparım" diyen Sarialioğlu'ndan önemli satır başları şöyle: "Neden Trabzonspor maçı? Çünkü tesadüfen rastladı.TFF Başkanı bize randevu vermedi. Bugün (Dün) aradılar, 'İstediğiniz zaman gelin' dediler. Kendisine, hakkında ne düşünüyorsam tekrar söyledim.Burada adelet olması lazım. TFF istifa etmez, görevden alınır. T. Doğruyu yaptığıma inanıyorum. Benim sahaya inip birini tokatlayacak durumum yok, gerek de yok. Oyuncularıma 'gidin, hakemden helallik alın ve tebrik edin'' dedim. Gittim Trabzonspor'un hocasını ve başkan Ertuğrul Doğan kardeşimi tebrik ettim. Zaten Trabzonspor biziz, başkası değil. Benim. Kimseden özür dilemem Tek özür dilemem gereken sporcularım ve teknik ekibim. Hepsinin çoluk çocuğu var. Bu maçta galip gelseler prim alacaklardı. Bu çocuklara maçta galip gelmiş gibi prim vereceğim."İstanbulsporlu Simon Deli ve teknik heyet, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu takımı sahadan çekme kararından vazgeçirmek için büyük çaba harcadı. Özellikle Simon Deli'nin diz çökerek yalvardığı bu kare, gündeme damgasını vurdu.