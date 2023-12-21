Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türk futbolunda büyük zirve
Giriş Tarihi: 21.12.2023

Türk futbolunda büyük zirve

BERKAY TURAN
Türk futbolunda büyük zirve

Yarın Riva’da yapılacak toplantıya TFF ve kulüp başkanlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılacağı belirtildi

Geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'in, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından darp edilmesinin ardından önceki gün de İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekmesi, futboldaki kaosun doruk noktasına ulaşmasına neden oldu. Yaşananların ardından Türk futbolunun paydaşları, tansiyonu düşürmek için bir araya geliyor. Yarın saat 14.00'te Riva'da yapılacak toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer üyelerin hazır bulunacağı belirtildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da iştirak edeceği öğrenildi.



BUGÜN OLSA YINE AYNISINI YAPARIM
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, başkan yardımcısı Bayram Saral'la düzenlediği basın toplantısında kararının arkasında olduğunu söyledi. "Bugün olsa yine aynısını yaparım" diyen Sarialioğlu'ndan önemli satır başları şöyle: "Neden Trabzonspor maçı? Çünkü tesadüfen rastladı. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir. TFF Başkanı bize randevu vermedi. Bugün (Dün) aradılar, 'İstediğiniz zaman gelin' dediler. Kendisine, hakkında ne düşünüyorsam tekrar söyledim. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil. Burada adelet olması lazım. TFF istifa etmez, görevden alınır. TFF'nin istifa edecek yetkisi yok. Doğruyu yaptığıma inanıyorum. Benim sahaya inip birini tokatlayacak durumum yok, gerek de yok. Oyuncularıma 'gidin, hakemden helallik alın ve tebrik edin'' dedim. Gittim Trabzonspor'un hocasını ve başkan Ertuğrul Doğan kardeşimi tebrik ettim. Zaten Trabzonspor biziz, başkası değil. Benim. Kimseden özür dilemem Tek özür dilemem gereken sporcularım ve teknik ekibim. Hepsinin çoluk çocuğu var. Bu maçta galip gelseler prim alacaklardı. Bu çocuklara maçta galip gelmiş gibi prim vereceğim."




TARİHE GEÇEN FOTOĞRAF
İstanbulsporlu Simon Deli ve teknik heyet, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu takımı sahadan çekme kararından vazgeçirmek için büyük çaba harcadı. Özellikle Simon Deli'nin diz çökerek yalvardığı bu kare, gündeme damgasını vurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülker iki ayrı holding kurdu…
'Korkak' kavgası: Kriz büyüyor! Mansur Yavaş’tan Akşener’e yanıt geldi
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Son dakika haberleri: Galatasaray derbi öncesi 3 puanı kaptı! Aslan evinde Karagümrük’ü tek golle yıktı…
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki katliama tepki: İnsanlık adına utanç verici
Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihaleleri PORTAŞ'ı böyle batırdı! İşte kötü yönetimin kara bilançosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk futbolunda büyük zirve
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA