Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakemlerinden Halil Umut Meler'e destek mesajı:
Giriş Tarihi: 22.12.2023 17:38

FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakemlerinden Halil Umut Meler'e destek mesajı:

AA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakemlerinden Halil Umut Meler’e destek mesajı:

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında görev yapacak hakemler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşadığı saldırı nedeniyle hakem Halil Umut Meler'e destek mesajı yolladı.

FIFA'nın sosyal medya hesabından video paylaşan hakemler, "Merhaba Umut, gördüğün gibi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alan bu büyük aile, senin yanında. Arkadaşımız, sana kucaklar dolusu sevgi yolluyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'in her zaman yanında olduklarını vurgulayan hakemler, "Sen, ailemize aitsin. Neler yaşandığını biliyoruz ve arkanda olduğumuzu bilmeni, endişelenmemeni istiyoruz. Kendine iyi bak, güçlü kal. Cidde'den sevgilerle!" değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense, bugün TSİ 21.00'de karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
SON DAKİKA | FAST ödeme sisteminde üst limit tutar değişikliği: Yeni FAST tutarı ne kadar oldu
Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi: PKK ve uzantılarına yönelik...
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması: 15 ili işaret etti
Çüşş, pes artık, şaka gibi...
İsrail’in çocukları
Kılıçlar çekildi, bu bir düello
Bu ABD vesayetten ne zaman kurtulacak?
Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya'daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakemlerinden Halil Umut Meler'e destek mesajı:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA