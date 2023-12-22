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Giriş Tarihi: 23.12.2023 01:22 Son Güncelleme: 23.12.2023 09:08

Nicolo Zaniolo, 90+8'de Aston Villa'ya puanı getirdi

Nicolo Zaniolo, 90+8’de Aston Villa’ya puanı getirdi

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Chris Wilder'ın yönetimindeki Sheffield United karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan kiralık olan Zaniolo, 90+8'de attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Villa Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken Aston Villa'ya 90+8'de beraberliği getiren golü, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti. Zaniolo, maçın 81. dakikasında Leon Bailey'in yerine oyuna dahil oldu.

Konuk ekip Sheffield United'ın golü ise 87. dakikada Cameron Archer'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 39'a yükseltirken, Sheffield United 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Sheffield United sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.

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Nicolo Zaniolo, 90+8'de Aston Villa'ya puanı getirdi
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