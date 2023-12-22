Son dakika: Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi! İşte açıklamalar...

İşte açıklamalar...

Ali Koç: "Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir önceki görüşmemizde bir toplantı ricamız olmuştu. Bir haftayı geçmeden toplantıyı ayarladık. Burada futbolun temel problemlerini, hakemlik müessesini, ekonomisini etraflıca değerlendirdik. Futbolun temel sorunlarını çözebileceğimize dair bir toplantı sonucu aldık dersek çok abartmış olmayız."

Mehmet Büyükekşi: "Çok güzel bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbirleriyle diyalog içinde olması çok önemli. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz. Başarıyı da başarısızlığı da birlikte sahipleneceğiz."

Osman Aşkın Bak: "Bu süreci omuz omuza götüreceğimize inanıyoruz. Yasal ve ekonomik talepler var, onları da takip edeceğiz. Çok verimli bir toplantı oldu. Buradan da Türk futbolu olarak güçlü bir şekilde çıkacağız."