Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2 dönem transfer yasağı alan Samsunspor, kiralık 15 oyuncusunu kadroya çağırabilir
Giriş Tarihi: 23.12.2023 13:34

2 dönem transfer yasağı alan Samsunspor, kiralık 15 oyuncusunu kadroya çağırabilir

İHA
2 dönem transfer yasağı alan Samsunspor, kiralık 15 oyuncusunu kadroya çağırabilir

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor, şu anda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 2’si yabancı toplam 15 futbolcusunu tekrar kadrosuna çağırabilir.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 'kış ve yaz' transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yasağı cezası alan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu süreçte dışarıdan oyuncu transfer edemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekip mukavelesi Samsunspor'da olan fakat başka kulüplere kiralık yolladığı oyunculardan ise faydalanabilecek. Sezon başından kadroda düşünülmeyen ve başka takımlara kiralan 15 futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda tekrardan Samsunspor'un kadrosuna dahil edilebilecek.

Sezon başında kiralık olarak başka kulüplere gönderilen oyunculardan Celil Yüksel (Göztepe), Ahmet Sağat (Çorum FK), Barış Alıcı (Kocaelispor), Ali Ülgen (Sakaryaspor), Melih Altıkulaç (Versailles), Polat Yaldır (Arnavutköy Bld.), Moussa Guel (Dunkerque), Elhadj Bah (Dunkerque), Elanı Yegen (1461 Trabzon), Ali Kılıç (Gümüşhanespor), Berk Taşkın (Ümraniyespor), Sarp Ekinci (Büyükçekmece Sinopspor), Şener Kaya (Amed SK), Yusuf Poyrazlı (Pazarspor) ve Ali Demir (Fatsa Bld.) kulüplerin anlaşması durumunda transfer döneminde tekrardan Samsunspor'un kadrosuna dahil edilebilecek.

Öte yandan Samsunspor'da kiralık olarak bulunan oyuncular Taylan Antalyalı ve Muhammed Gümüşkaya ile de taraflar anlaşırsa sözleşme uzatılabilecek. Ayrıca Samsunspor'un sözleşmesi sona eren mevcut kadrodaki isimlerle de sözleşme yenileme hakkı bulunuyor.
Söz konusu transfer yasağı 2023-2024 kış transfer sezonu ve 2024-2025 sezon başı yaz transfer sezonunda geçerli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu... Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri yaktı
Neden korkmuyorlar?
Kartelin lüks otomobilleri polis aracı oldu
Haftanın notları: En çok korktukları şey...
Son dakika: BMGK'da "Gazze'de acil adım" karar tasarısı kabul edildi
Memur maaşlarında artış tahmini % 50
İngiltere'den skandal vize kararı! "Avrupa sağlam bir dersi hak ediyor"
CHP ve DEM’e mahkûm olmak!
ARKADAŞINA GÖNDER
2 dönem transfer yasağı alan Samsunspor, kiralık 15 oyuncusunu kadroya çağırabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA