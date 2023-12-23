Son dakika haberi: Trabzonspor, Başakşehir’i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya gleiyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Serdar, Pelkas, Figueiredo, Piatek
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak.