Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 17:58 Son Güncelleme: 23.12.2023 18:00

Son dakika haberi: Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Başakşehir’i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Trabzonspor-RAMS Başakşehir haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya gleiyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Serdar, Pelkas, Figueiredo, Piatek

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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