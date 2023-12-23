Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: TFF ve hakemlerle ilgili görüşüm değişmedi
Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:23 Son Güncelleme: 23.12.2023 14:23

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: TFF ve hakemlerle ilgili görüşüm değişmedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: TFF ve hakemlerle ilgili görüşüm değişmedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerle ilgili konuştu. Doğan, "TFF ve hakemlerle alakalı görüşüm değişmedi. Değişmesi için bir aksiyon almaları gerekiyor. Bizim federasyon başkanının şahsıyla alakalı bir düşüncemiz yok. TFF’nin iyi niyetini gördüğümüz şekilde yanında oluruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"TFF ve hakemlerle alakalı görüşüm değişmedi. Değişmesi için bir aksiyon almaları gerekiyor. Bizim federasyon başkanının şahsıyla alakalı bir düşüncemiz yok. Ben takımımın haklarını her şekilde savunurum.

TFF'nin iyi niyetini gördüğümüz şekilde yanında oluruz. Bizim kendisinden aldığı aksiyonları görmemiz gerekiyor. Yapılanlar ortada ve bunları görmezden gelemeyiz. Henüz bir adım görmedik, gördüğümüz zaman bakacağız. Tabi çok uzun zamanları da yok bunu da söyledik.

Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu. Ocak ayı içerisinde gerekenin yapılacağı sözü verildi. Bunu bekliyoruz, uygularsalar destek veririz.

Biz hakemle ilgili olarak açıklama yaparken yazılı ve sözlü olarak o sözleri aldığımızı ve gerekeni yapmasını söyledik. TFF başkanı ve yöneticiler de bu verilen sözün içerisinde var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu... Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri yaktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Neden korkmuyorlar?
İngiltere'den skandal vize kararı! "Avrupa sağlam bir dersi hak ediyor"
Kartelin lüks otomobilleri polis aracı oldu
Haftanın notları: En çok korktukları şey...
Son dakika: BMGK'da "Gazze'de acil adım" karar tasarısı kabul edildi
Cumhuriyete Doğru ve ‘tarikat’ tartışması
Memur maaşlarında artış tahmini % 50
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: TFF ve hakemlerle ilgili görüşüm değişmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA