Vitor Pereira’dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi için çarpıcı yorum

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'yi iki dönem çalıştırmış olan teknik direktör Vitor Pereira, ilk kez geldiği 2015/16 sezonunu 2. sırada bitirmişti. 2021/22 sezonunu ise tamamlayamayan ve yerini İsmail Kartal'a devreden Pereira, soluğu Brezilya'da almıştı. Corinthians ile anlaşan Portekizli çalıştırıcı, daha sonra Flamengo ile anlaşmış ve 10 Nisan 2023'te görevinden ayrılmıştı.

Son olarak adı Süper Lig'den Adana Demirspor ve Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik direktör, Fanatik'e verdiği özel röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Pereira; Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumlarken, her iki takımın Avrupa macerası için de kehanette bulundu. İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

"DZEKO VE ICARDI MARKAJ ALTINDA TUTULACAK"



- Fenerbahçe'den Dzeko ve Galatasaray'da Icardi'nin maça etkisi nasıl olur?

"Çok üst düzey futbolculardan bahsediyoruz. Bu tarz büyük maçlarda karar verme konusunda, çok fazla deneyime sahipler. İkisi de derbide, çok fazla markaj altında tutulacak. Hatta defans oyuncuları, ikili markajla da onları savunmaya çalışacak. Bu sayede diğer oyunculara gol atmaları için boş alanlar açabilirler."

"AVRUPA'DA ŞAMPİYON OLABİLİRLER"



- Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki performansını nasıl buldunuz?

"Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarının seviyesini artırmak için büyük paralar harcadılar. İyi koşullar oluşturdular. Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde, Galatasaray'ın da Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için rekabet edecek güçleri var."

"FENERBAHÇE'YE SAYGIM SONSUZ AMA..."



- Bundan sonraki kariyer hedefiniz nedir ve yeniden Türkiye'de çalışmak ister misiniz?

"Güçlü bir takım kuracağım bir projenin içerisinde yer almak ve bu takımın şampiyonluklar kazanması için savaşmasını istiyorum. Bu, Türkiye ya da başka bir ülkedeki bir kulüp olabilir. Elbette güçlü bir takım için doğru koşullara sahip olmalıyım. Hedefim, tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım yaratmak. Fenerbahçe'ye sonsuza kadar saygı duyacağım. Ancak aynı zamanda ben, profesyonel bir teknik direktörüm. Bir kulübün hocası olursam, doğal olarak o kulüp benim ailem ve hayatım olacak. Hayatta da böyle olmamız ve geçmişimize saygı duymamız gerekiyor."