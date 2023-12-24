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Giriş Tarihi: 24.12.2023 21:31

Altay, Keçiörengücü'nü 5 dakikada yıktı

AA
Altay, Keçiörengücü’nü 5 dakikada yıktı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Altay 2 - 1 Ankara Keçiörengücü

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ali Yılmaz, Ali Uğurtan Demirtaş, Mehmet Pekmezci

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Kuban Altunbudak), Salih Sarıkaya, Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç), Mehmet Gündüz (Dk. 89 Onur Efe), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah (Dk. 84 Arda Gezer), Özgür Özkaya
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi, Şahverdi Çetin (Dk. 62 Orhan Nahırcı), Melih İnan, Bardhi, Camara (Dk. 75 Dembele), Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Koray Kılınç,

Goller: Dk. 43 Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü), Dk. 68 Paixao (Penaltıdan), Dk. 73 Deniz Kadah (Altay)
Sarı Kartlar: Dk. 50 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Deniz Kadah (Altay), Dk. 54 Muharrem Cinan, Dk. 60 Erkam Develi, Dk. 67 Melih İnan, Dk. 79 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

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Altay, Keçiörengücü'nü 5 dakikada yıktı
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