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Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:06

Bodrum FK evinde Göztepe'yi dağıttı

AA
Bodrum FK evinde Göztepe’yi dağıttı

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Bodrum FK 3 - 0 Göztepe

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 89 Haqi Osman), Omar Imeri (Dk. 82 Halil İbrahim Sevinç), Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ali Eren İyican), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Diouf), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 46 Traore), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 82 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 46 Ahmet Ildız), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 34 Samet Yalçın, Dk. 41 Ogün Bayrak (Kendi kalesine), Dk. 79 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrum FK)
Sarı kart: Dk. 89 Diogo Sousa (Bodrum FK)

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Bodrum FK evinde Göztepe'yi dağıttı
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