İsmail Kartal: Rakip zaman geçirerek...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bu akşamki derbiye iyi hazırlanmıştık. Özellikle de ilk yarı ofansif oyuncularla maça başlayıp erken bir golle öne geçmeyi planlamıştık. İlk devre istediklerimiz olmayınca devrede müdahale ederek oyunu elimize geçirdik. Rakip sürekli kendini yere atarak ikinci yarı zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştı. Top 43 dakika oyunda kalmış. Lig ortalamasının altında. Bunun sebebi hakemler. Oyunu devam ettirmesini beklerdik. Rakip takımın bazı oyuncuları sürekli kendini yere atarak hızımızı kesme üzerine plan yapmış bu belli. Rakip takım hocası 'bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. O zaman Boey atılması lazımdı, atılmadı. Torreira atılması lazımdı, atılmadı. Başlarken bize kolay sarı kartlar gösterilirken rakibe kart gösterilmedi. Taraftarlara 3 puan vermeyi çok istiyorduk olmadı. Bundan sonra onları sevindireceğiz" ifadelerini kullandı.

"FRED'E ŞANS VERECEĞİZ"

Cezası sebebiyle forma giyemeyen Fred'e Süper Kupa maçında şans vereceklerini söyleyen Kartal, "Bugünkü maç bir strateji ve taktik maçı. Biraz da fizik ön plana çıktı. Kupa maçı tek maç üzerinden oynanacağı için oradaki stratejimiz farklı olacaktır. Fred bizim önemli bir oyuncumuz olduğu için orada ona şans vereceğiz" diye konuştu.