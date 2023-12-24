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Giriş Tarihi: 24.12.2023 23:27

İsmail Yüksek: Liderlik devam ediyor

İsmail Yüksek: Liderlik devam ediyor

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Galatasaray maçı sonrası açıklamada bulundu.

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Futbol konuşmak çok zor. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Milletimiz çok zor zamanlardan geçiyor. Güneydoğu'dan kötü haberler alıyoruz. Bir daha olmasın, son olsun bu." dedi.

Karşılaşma ile ilgili YÜksek, "Bugün, izleyenlere güzel bir maç izlettik. Gol olmadı ama iki takım da iyi mücadele etti. Ağır basan şey mücadeleydi. Pozisyonlarımız vardı. Değerlendirsek 3 puan alabilirdik. Ligi uzun maraton. Yine lideriz. Liderlik devam ediyor. Böyle devam ediyoruz. Bu maçı unutup Süper Kupa finalini düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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İsmail Yüksek: Liderlik devam ediyor
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